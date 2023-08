Φρενίτιδα για τη Barbie στη Θεσσαλονίκη: Δεκάδες γυναίκες με μπούκλες και πολύ ροζ βγαίνουν από τα κομμωτήρια

Όπως λένε κομμωτές στη Θεσσαλονίκη η φρενίτιδα για την Μπάρμπι χτύπησε και τις επιχειρήσεις τους! Διατηρώντας 20 χρόνια κατάστημα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ο Σταμάτης Απότας, δηλώνει πως άτομα νεαρής ηλικίας μεταμορφώνονται σε Barbie και ζητάνε πιο ξανθά μαλλιά και μπούκλες μετά τη φρενίτιδα που προκάλεσε η ταινία.

«Κυρίως τα νεαρότερης ηλικίας κορίτσια που αγαπούν έτσι και αλλιώς τις αλλαγές και επίσης δεν τις φοβούνται, μεταμορφώνονται σε Μπάρμπι. Θα σας πω, όμως, ότι τολμούν και κάνουν πιο έντονα ξανθά χρώματα και μεγαλύτεροι. Ειδικά τις προηγούμενες ημέρες, μετά την πρεμιέρα της ταινίας στη χώρα μας, πολλές κυρίες και κύριοι κάθισαν στην καρέκλα του κομμωτηρίου και βγήκαν με κινηματογραφικό αέρα», προσθέτει, ενώ σε ό,τι αφορά το χτένισμα παρατηρεί ότι «ενώ έως τώρα επέλεγαν πιο απλές γραμμές και πιο φυσικά, σπαστά μαλλιά τώρα θέλουν όλο και πιο έντονες μπούκλες αλλά και αξεσουάρ, στέκες, κορδέλες στα μλλιά, αντίστοιχα με αυτά με τα οποία εμφανίζεται σε σκηνές στην μεγάλη οθόνη η πρωταγωνίστρια», αναφέρει χαρακτηριστικά.

barbie’s hair really was the main character pic.twitter.com/icAnCQB1kU

— best of margot robbie (@margotposts) August 4, 2023