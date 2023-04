Θέλει να σας χωρίσει: Υπάρχει τρόπος να το καταλάβετε τρεις μήνες νωρίτερα

Κάτι αλλάζει σε όποιον θέλει να χωρίσει και, αν η συμπεριφορά ή οι πράξεις δεν μαρτυρούν τις προθέσεις, το κάνει η γλώσσα. Σε αυτό κατέληξε πρόσφατη μελέτη που επεσήμανε τις αλλαγές στον λεκτικό κώδικα όσων επιθυμούν να αποχωρίσουν από μια σχέση, αλλαγές που εκκινούν μήνες πριν από τη ρήξη.

Για τη μελέτη που δημοσιεύεται στο Proceedings of the National Academy of Sciences, ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Τέξας ανέλυσαν 1 εκατομμύριο αναρτήσεις από 6.800 χρήστες στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Reddit και, συγκεκριμένα, το ιστορικό αναρτήσεων σε χρήστες έναν χρόνο πριν και μετά ανακοινώσουν τον χωρισμό τους στην ειδική κατηγορία r/BreakUps της πλατφόρμας.

Η ανάλυση κατέδειξε ότι η λεκτική επικοινωνία επηρεάζεται από την απόφαση του χωρισμού έως και τρεις μήνες πριν την οριστικοποίησή του, με τις αλλαγές να διαρκούν έως και έξι μήνες μετά. Οδηγός για τα πρωτότυπα συμπεράσματα δεν στάθηκαν στίχοι και και εικόνες καψούρας αλλά… οι αντωνυμίες.

Οι επικείμενοι χωρισμοί πολλαπλασιάζουν την εμφάνιση των προσωπικών αντωνυμιών «εγώ» και «εμείς», ενώ και τα δύο πρόσωπα της σχέσης υιοθετούν λιγότερο επίσημη γλώσσα, αντικαθιστώντας την με εξομολογητικό και προσωπικό ύφος.

Πού καταλήγουν οι απαγορευμένες σχέσεις

Αυτές οι αλλαγές, εξηγούν οι ειδικοί, υποδηλώνουν μια υποχώρηση της αναλυτικής σκέψης για την εύρεση λύσεων και την επικράτηση της γνωστικής επεξεργασίας των διαθέσιμων πληροφοριών. «Μαρτυρούν ένα βαρύ γνωστικό φορτίο», σχολίασε η υποψήφια Διδάκτωρ Ψυχολογίας και επικεφαλής της μελέτης Sarah Seraj, M.S., αναφορικά με τον μεγάλο όγκο νέων δεδομένων που καλούνται να διαχειριστούν τα υποκείμενα.

Σύμφωνα με την ίδια, οι άνθρωποι με κατάθλιψη ή απλή θλίψη τείνουν στον εγωκεντρισμό και δυσκολεύονται να συσχετιστούν με άλλους.

Οι μεταβολές στη λεκτική επικοινωνία παρατηρήθηκαν και σε συζητήσεις για ζητήματα άλλης φύσης από τα αισθηματικά, επιβεβαιώνοντας τη βαθιά επίδραση του χωρισμού ακόμη και σε υποσυνείδητο επίπεδο. Η διάρκειά τους έφτασε τους έξι μήνες για την πλειονότητα των χρηστών, υπήρξαν όμως και περιπτώσεις που χρειάστηκε πάνω από χρόνος για να υπερβούν τη νέα κατάσταση, κάτι που οι ειδικοί αποδίδουν στη συνήθειά τους να επαναλαμβάνουν την ερωτική τους ιστορία.

«Σπάνια δίνουμε προσοχή στις προθέσεις, τα άρθρα ή τις αντωνυμίες που χρησιμοποιούμαι, ωστόσο αυτές οι λειτουργικές λέξεις αλλάζουν όταν βιώνουμε ένα δύσκολο και δυσάρεστο συμβάν και μπορούν να πουν πολλά για τη συναισθηματική και ψυχολογική μας κατάσταση», επεσήμανε η επικεφαλής ερευνήτρια.

Όπως φαίνεται, ο χωρισμός είναι πληγή που αιμορραγεί πριν καν ανακοινωθεί και, παρά την ανακούφιση που αισθάνεται κανείς προχωρώντας σε εξομολογήσεις για τον πόνο που βιώνει, η αναμάσηση της ιστορίας στο διαδίκτυο χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη από τα αγαπημένα πρόσωπα, καλό ύπνο και προσωπική φροντίδα μάλλον παρατείνει το «πένθος» της απώλειας.

Μετά τις νέες ανακαλύψεις, μήπως να αυξήσουμε την προσοχή που δίνουμε στην επικοινωνία με φίλους ή συγγενείς; Ίσως κάποιος να περνά δύσκολες στιγμές και να έχει ανάγκη από μία χείρα βοηθείας.

ygeiamou.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έρευνα - χωρισμός: Πόσο «βαρύς» είναι για τον άνδρα

Γιατί απέτυχε και αυτή η σχέση σου; 3 λάθη που πιθανόν να έκανες

Ζώδια: Πώς να κάνεις τον/την πρώην σου να σε ψάξει μετά τον χωρισμό σας