Έρευνα: O καφές σε βοηθάει να αδυνατίσεις αν τον εκμεταλλευτείς σωστά

Το εθνικό μας ρόφημα. Ο καφές είναι η μεγάλη αγάπη των Ελλήνων και όσοι δουλεύουν σε γραφείο, οι δύο καφέδες την ημέρα είναι ο ελάχιστος αριθμός κατανάλωσης. Έχουμε διαβάσει αρκετές μελέτες για τα οφέλη του καφέ αλλά μία είναι εκείνη που μίλησε στην ψυχούλα μας. Η έρευνα διεξήχθη από επιστήμονες στο Τμήμα Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας και το αποτέλεσμα ήταν ελπιδοφόρο.

Συγκεκριμένα αν πιεις έναν καφέ 30 λεπτά πριν την αερόβια προπόνηση θα επιταχύνει την καύση λίπους στον οργανισμό σου. «Η σύσταση για άσκηση με άδειο στομάχι το πρωί για την αύξηση της οξείδωσης του λίπους είναι συνηθισμένη. Ωστόσο, αυτή η σύσταση μπορεί να στερείται επιστημονικής βάσης, καθώς είναι άγνωστο αν αυτή η αύξηση οφείλεται στην πρωινή άσκηση ή στο να μένεις χωρίς φαγητό για μεγάλο χρονικό διάστημα», εξήγησε ο επικεφαλής της έρευνας Francisco Jose Amaro-Gahete στο Τμήμα Φυσιολογίας του Πανεπιστημίου της Γρανάδας.

Η μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of the International Society of Sports Nutrinion, εξέτασε συνολικά 15 άνδρες με μέση ηλικία 32 ετών και τους έβαλε να ολοκληρώσουν τέσσερα τεστ άσκησης σε διαστήματα επτά ημερών, με κάθε άτομο να λαμβάνει ένα φλυτζάνι καφέ. «Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι η κατάποση καφεΐνης 30 λεπτά πριν από την εκτέλεση μιας αερόβιας άσκησης αύξησε τη μέγιστη οξείδωση του λίπους κατά τη διάρκεια της αύξησης ανεξάρτητα από την ώρα της ημέρας», εξήγησε η Amaro-Gahete.

Όπως καταλαβαίνεις, αν βρίσκεται σε μουντ γράμμωσης καθώς το καλοκαίρι έρχεται, τότε ένα φρέντο εσπρέσσο (χωρίς ζάχαρη) πριν την προπόνηση θα κάνει θαύματα.

