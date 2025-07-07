Ζόζεφιν: «Η συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Αργυρό ήταν ένα τεράστιο σχολείο για μένα»

Η Ζόζεφιν μίλησε στο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη για την περιοδεία της στην Ελλάδα, που ξεκινά μόλις ολοκληρώσει τις εμφανίσεις της με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Πες μας λίγα λόγια για το νέο σου τραγούδι, «Αυτό που θες». Πώς προέκυψε και τι θα ήθελες να νιώθει ο κόσμος όταν το ακούει;

Στο «Αυτό που θες», που κυκλοφορεί με αγάπη από τη δοσκογραφική μου οικογένεια, την Panik Records, είχα τη χαρά να συνεργαστώ με δύο σπουδαίους δημιουργούς, τον Κυριάκο Παπαδόπουλο και τον Ηλία Φιλίππου, και να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό κομμάτι. Είναι ένα τραγούδι που ήθελα να ταιριάξει απόλυτα με τον ρυθμό του καλοκαιριού, να ξεσηκώνει όποιον το ακούει και να θέλει να χορέψει.

Το medley σου μας ταξίδεψε μέσα από πολλές γνωστές μελωδίες. Πώς διάλεξες τα κομμάτια που περιλαμβάνονται και ποιο ήταν το concept πίσω από αυτό;

Ηθελα να πω ένα μικρό «ευχαριστώ» στον κόσμο που με ακολουθεί τόσα χρόνια. Διάλεξα τραγούδια που είτε έχω αγαπήσει εγώ είτε τα έχει αγαπήσει το κοινό μέσα από τα live μου. Προσπάθησα όλα αυτά να τα δέσω με το «Αυτό που θες», γιατί όλα αυτά είμαι εγώ, και είχα ως στόχο να δημιουργήσουμε ένα αποτέλεσμα που να συνδυάζει όλα αυτά που αγαπάω.

Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνονται οι εμφανίσεις σου στο «Κέντρο Αθηνών» με τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία για σένα; Τι κρατάς από αυτή τη συνεργασία;

Ο Κωνσταντίνος είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης και άνθρωπος. Από την αρχή υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός και χημεία και, για να είμαι ειλικρινής, ήταν για μένα ένα τεράστιο σχολείο. Ζήσαμε μοναδικές στιγμές, με ένα τρομερό κλίμα, όπου νιώθαμε σαν οικογένεια, και η αγάπη που λαμβάναμε από τον κόσμο κάθε βράδυ το έκανε όλο αυτό ακόμα καλύτερο.

Τι να περιμένουμε από σένα αυτό το καλοκαίρι; Ποια είναι τα επόμενα επαγγελματικά σου βήματα;

Καλοκαίρι για μένα σημαίνει live, μουσική, ταξίδια! Εχω ήδη ξεκινήσει εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα και είμαι πολύ χαρούμενη που θα μπορέσω να δω όλο αυτόν τον κόσμο που με στηρίζει.

