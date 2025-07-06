ΣΑΒ.11 Απρ 2026 17:51
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE
Ζόζεφιν: «Είμαι ανοιχτή στο να ερωτευτώ ξανά»
clock 14:00 | 06/07/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη έδωσε συνέντευξη η Ζόζεφιν και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα προσωπικά της.

Πώς είσαι αυτή την περίοδο στην προσωπική σου ζωή; Βρίσκεις χρόνο για τον εαυτό σου;

Είμαι σε μια φάση που φροντίζω τον εαυτό μου λίγο παραπάνω. Δεν είναι πάντα εύκολο να βρεις χρόνο, αλλά προσπαθώ. Βόλτες, θάλασσα, διαλογισμός, φίλοι. Οσο για τα προσωπικά… είμαι ανοιχτή στο να ερωτευτώ ξανά, αλλά είμαι και καλά με μένα προς το παρόν.

Η φυσική σου κατάσταση εντυπωσιάζει. Ποιο είναι το μυστικό σου; Ακολουθείς κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ή αφήνεις περιθώρια για… σουβλάκια και πίτσες;

Σε ευχαριστώ πολύ, ειλικρινά! Η αλήθεια είναι πως κάνω ό,τι μπορώ. Δεν είμαι fan της υπερβολής. Γυμνάζομαι όσο μπορώ, προσέχω τη διατροφή μου, αλλά… λατρεύω και τις λιχουδιές. Θα φάω σουβλάκι και πίτσα χωρίς τύψεις. Το μυστικό είναι η ισορροπία και το να ακούς το σώμα σου.

Διαβάστε επίσης 

H  Μάρα Δαρμουσλή αποκάλυψε τη μάχη που έδινε με τη νευρική ανορεξία

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis