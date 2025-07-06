Ζόζεφιν: «Είμαι ανοιχτή στο να ερωτευτώ ξανά»

Στο ένθετο Secret των Παραπολιτικών και τη Σάσα Σταμάτη έδωσε συνέντευξη η Ζόζεφιν και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα προσωπικά της.

Πώς είσαι αυτή την περίοδο στην προσωπική σου ζωή; Βρίσκεις χρόνο για τον εαυτό σου;

Είμαι σε μια φάση που φροντίζω τον εαυτό μου λίγο παραπάνω. Δεν είναι πάντα εύκολο να βρεις χρόνο, αλλά προσπαθώ. Βόλτες, θάλασσα, διαλογισμός, φίλοι. Οσο για τα προσωπικά… είμαι ανοιχτή στο να ερωτευτώ ξανά, αλλά είμαι και καλά με μένα προς το παρόν.

Η φυσική σου κατάσταση εντυπωσιάζει. Ποιο είναι το μυστικό σου; Ακολουθείς κάποιο συγκεκριμένο πρόγραμμα ή αφήνεις περιθώρια για… σουβλάκια και πίτσες;

Σε ευχαριστώ πολύ, ειλικρινά! Η αλήθεια είναι πως κάνω ό,τι μπορώ. Δεν είμαι fan της υπερβολής. Γυμνάζομαι όσο μπορώ, προσέχω τη διατροφή μου, αλλά… λατρεύω και τις λιχουδιές. Θα φάω σουβλάκι και πίτσα χωρίς τύψεις. Το μυστικό είναι η ισορροπία και το να ακούς το σώμα σου.

