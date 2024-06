Ξέσπασε η Adele σε θεατή που έκανε ομοφοβικό σχόλιο

Η Adele δεν έκρυψε την ενόχλησή της κατά τη διάρκεια του τελευταίου της live στο Caesars Palace στο Λας Βέγκας, όταν θεατής προχώρησε σε ομοφοβικό σχόλιο.

Η διάσημη σταρ αντεπιτέθηκε και υπερασπίστηκε με πάθος την LGBTQ+ κοινότητα μετά τη φράση «το Pride είναι χάλια» που φώναξε ένας παρευρισκόμενος στο σόου

«Είσαι f****** ηλίθιος; Μην είσαι τόσο f****** γελοίος. Αν δεν έχεις τίποτα καλό να πεις, σκάσε, εντάξει;», φανερά εκνευρισμένη.

Adele yells and curses at fans after they shouted “pride sucks” at a show in Las Vegas.



“Did you come to my f***ing show and say that Pride sucks? Are you f***ng stupid? Don’t be so f****** ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, all right?”pic.twitter.com/7Ym3VQ8X5c

— Libs of TikTok (@libsoftiktok) June 2, 2024