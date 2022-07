Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ παντρεύτηκαν

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ παντρεύτηκαν. Μάλιστα, το διάσημο ζευγάρι κράτησε το χαρμόσυνο γεγονός μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Ενώ, στην περιοχή υπήρχαν παντού σεκιούριτι και δεν επέτρεπαν σε κανέναν να πλησιάσει ούτε να βγάλει φωτογραφίες.

H χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή από άτομα στο στενό περιβάλλον του ζευγαριού, όπου επιβεβαίωσαν την είδηση στο TMZ και οι δυο τους πήραν άδεια γάμου από την κομητεία Clark County, NV, γεγονός που αποδεικνύει ότι πλέον είναι παντρεμένοι.

Να θυμίσουμε πώς ηθοποιός του «Marry Me» ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον σταρ του «Good Will Hunting» τον Απρίλιο σε ένα σύντομο βίντεο μέσω του ενημερωτικού δελτίου θαυμαστών της, «On The JLo».

«Χαμογελούσα και δάκρυα κυλούσαν στο πρόσωπό μου, νιώθοντας απίστευτα χαρούμενη και ολοκληρωμένη. Δεν ήταν τίποτα φανταχτερό, αλλά ήταν ό,τι πιο ρομαντικό μπορούσα να φανταστώ… απλά ένα ήσυχο βράδυ Σαββάτου στο σπίτι, δύο άνθρωποι που υπόσχονταν να είναι πάντα εκεί ο ένας για τον άλλον. Δύο πολύ τυχεροί άνθρωποι. Ποιος είχε μια δεύτερη ευκαιρία στην αληθινή αγάπη», είχε δηλώσει η ίδια σε συνέντευξή της για την πρόταση γάμου δέχτηκε.

Ben Affleck and Jennifer Lopez say "I do" in Sin City ... the couple is married, and tying the knot in the desert of Nevada no less. https://t.co/wXreL80yB3

— TMZ (@TMZ) July 17, 2022