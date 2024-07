Τόσα χρήματα είχε στον λογαριασμό του ο Μάθιου Πέρι όταν πέθανε

Eννιά μήνες μετά τον θάνατο του Μάθιου Πέρι σε ηλικία 54 ετών, αποκαλύφθηκαν λεπτομέρειες για τα οικονομικά του διάσημου ηθοποιού. Θυμίζουμε ότι ο πρωταγωνιστής από τα «Φιλαράκια» πέθανε από υπερβολική δόση κεταμίνης στις 28 Οκτωβρίου του 2023.

H Λίζα Φέργκιουσον, μία από τους διαχειριστές της περιουσίας του Μάθιου Πέρι, κατέθεσε ένα έγγραφο όπου δείχνει ότι ο ηθοποιός είχε 1.596.914,47 δολάρια στον προσωπικό του τραπεζικό λογαριασμό τη στιγμή του θανάτου του

