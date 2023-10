Τομ Κρουζ: Καταβάλλει διατροφή 400.000 δολάρια το χρόνο

Ο Τομ Κρουζ θα πληρώσει… έξτρα τα δίδακτρα του κολεγίου της κόρης του Σούρι, παρά το γεγονός ότι έχει αποξενωθεί από το παιδί του μετά το διαζύγιό του με την Κέιτι Χολμς το 2012. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, το ποσό που δίνει ο Κρουζ για τη διατροφή του παιδιού ανέρχεται στα 33.000 δολάρια τον μήνα, συνολικά περίπου 400.000 δολάρια το χρόνο.

Ωστόσο, της τέως συζύγου τα 400.000 δολάρια μάλλον δεν φτάνουν για να καλύψουν τα …βασικά έξοδα και τώρα, ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ καλείται να συνεχίζει να πληρώνει για τα έξοδα της Σούρι, συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών, εκπαιδευτικών, κολεγιακών και άλλων εξόδων.

Why Tom Cruise Will Be Paying For Suri's College Education Despite Having No Part In Her Life https://t.co/YvLFAUhEtx

— The List (@TheListDaily) September 30, 2023