Τι μετανιώνει ο βασιλιάς Κάρολος σχετικά με τον τρόπο που μεγάλωσε τον πρίγκιπα Χάρι

Ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να έχει μετανιώσει για τον τρόπο με τον οποίο ανέθρεψε τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι. «Ο πρίγκιπας Χάρι και ο βασιλιάς Κάρολος ήταν πολύ, πολύ κοντά», δήλωσε η βασιλική εμπειρογνώμονας, Ίνγκριντ Σιούαρντ, στο «Fox News Digital».

«Τα πήγαιναν απίστευτα καλά. Νομίζω ότι ο Κάρολος μάλλον μετανιώνει που δεν ήταν αυστηρός με τον Χάρι και τον Ουίλιαμ».

Η συγγραφέας του βιβλίου «Η μητέρα μου κι εγώ» ισχυρίστηκε ότι η αείμνηστη πρώην σύζυγος του Καρόλου, πριγκίπισσα Νταϊάνα, είχε ένα «ελεύθερο στιλ ανατροφής», με το οποίο εκείνος συμφωνούσε μέχρι τον πρόωρο θάνατό της το 1997.

«Η Νταϊάνα τους επέτρεπε να κάνουν, λίγο πολύ, ό,τι ήθελαν, κάτι που ήταν πολύ της μόδας εκείνη την εποχή», δήλωσε η Σιούαρντ. «Νομίζω ότι ο Κάρολος μάλλον μετανιώνει που δεν ήταν λίγο πιο αυστηρός. Όλα τα παιδιά χρειάζονται όρια και δεν νομίζω ότι είχαν πολλά», συνέχισε.

