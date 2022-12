Ταραμπάνκο: «Τα Χριστούγεννα το μυαλό μου γυρνάει πάντα στο σπίτι μας, στη Μαριούπολη»

Η Κάτια Ταραμπάνκο μίλησε στην εκπομπή Breakfast για τις χριστουγεννιάτικες γιορτές στην Ουκρανία αλλά και την οικογένειά της.

«Γενικά, όταν μιλάμε για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά το μυαλό μου γυρνάει πάντα στο σπίτι μας, στη Μαριούπολη, που είχε χιόνι και παίζαμε με τα έλκηθρα», τόνισε το νεαρό μοντέλο.

Τι είπε για το Survivor; "Στην αρχή λένε ότι τους αρέσει η τρέλα σου και μετά προσπαθούν να σε αλλάξουν. Έκανα συζητήσεις για το Survivor All Star, είπα να μην τριτώσει το καλό.

Θεωρώ δίκαιο να παίρνουν τα ίδια χρήματα όλοι οι παίκτες του Survivor All Star. Η Κατερίνα Καραβάτου θα ταιριάζει γάντι με το My Style Rocks. Θα απαντούσα θετικά σε πρόταση για την κριτική επιτροπή του My Style Rocks"

Διαβάστε επίσης

Τριαντάφυλλος: Θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον σύντροφό της η βαφτιστήρα του