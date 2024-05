Τα χασμουρητά της Μαρίνας Σάττι την ώρα που δίνει συνέντευξη Τύπου η εκπρόσωπος του Ισραήλ

Μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου ημιτελικού της Eurovision, οι εκπρόσωποι των 10 χωρών που πέρασαν στον τελικό, μίλησαν στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε.

Ένα βίντεο που δείχνει τη Μαρίνα Σάττι να χασμουριέται και να κάνει μορφασμούς, την ώρα που δίνει συνέντευξη τύπου η εκπρόσωπος του Ισραήλ, Εντέν Γκολάν, στη Eurovision προκαλεί αντιδράσεις.

Βέβαια, δεν είναι ξεκάθαρο αν η κίνηση της Ελληνίδας τραγουδίστριας έγινε επίτηδες, προκειμένου να δείξει τη στάση της απέναντι στο Ισραήλ, λόγω των επιθέσεων στη Γάζα.

Δείτε το βίντεο που προκαλεί αντιδράσεις:

Marina’s expressions while they were interviewing Ed*n. Marina Satti you will ALWAYS be famous

pic.twitter.com/nUQwA1kJdR

— george 🎲 | 🇳🇴🇱🇹🇮🇪 (@escldr) May 9, 2024