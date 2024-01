Σινέντ Ο' Κόνορ: Αποκαλύφθηκε η αιτία θανάτου της

Η Σινέντ Ο' Κόνορ πέθανε από φυσικά αίτια, ανακοίνωσε την Τρίτη 9 Ιανουαρίου ο ιατροδικαστής. Η τραγουδίστρια βρέθηκε «χωρίς ανταπόκριση» μετά την κλήση της αστυνομίας στο διαμέρισμά της στο Herne Hill, στο νοτιοανατολικό Λονδίνο, τον περασμένο Ιούλιο.

Οι ντετέκτιβ δεν αντιμετώπισαν τον αιφνίδιο θάνατο της 56χρονης ως ύποπτο και σήμερα οι αρχές δήλωσαν ότι πέθανε από φυσικά αίτια.

«Αυτό γίνεται για να επιβεβαιωθεί ότι η κα Ο' Κόνορ πέθανε από φυσικά αίτια», δήλωσε εκπρόσωπος του Southwark Coroners Court στη MailOnline

