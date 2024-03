Selena Gomez: Έδειξε το στήθος της στο Instagram, αλλά μετάνιωσε και διέγραψε τις φωτογραφίες

Η Selena Gomez θέλησε να μας δείξει το στήθος της μέσα από μία ανάρτησή της αλλά λίγο αργότερα το μετάνιωσε και την διέγραψε. Στις φωτογραφίες κοιτούσε αισθησιακά την κάμερα και έπαιρνε προκλητικές πόζες.

Τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει η παραγωγή του sequel της σειράς «Wizards of Waverly Place», στην οποία είναι εκτελεστική παραγωγός.

Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνει το ρόλο της ως Alex Russo και ο David Henrie, 34 ετών, επιστρέφει επίσης ως ο αδελφός της στην οθόνη.

