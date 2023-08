Sandra Bullock: Πέθανε σε ηλικία 57 ετών ο σύντροφός της

Ο σύντροφος της Sandra Bullock, Bryan Randall, πέθανε σε ηλικία 57 ετών μετά από προσωπική «μάχη» τριών ετών με την ALS (Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση). Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 2015 όταν εκείνος φωτογράφισε τα γενέθλια του γιου της Louis.

Η οικογένειά του ανακοίνωσε τον θάνατό του στο περιοδικό people:

"Με μεγάλη θλίψη μοιραζόμαστε ότι στις 5 Αυγούστου, ο Bryan Randall έφυγε από τη ζωή μετά από τριετή μάχη με την ALS.Ο Bryan επέλεξε από νωρίς να κρατήσει το ‘’ταξίδι’’ του με την ALS ιδιωτικό και όσοι από εμάς τον φροντίζαμε, κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τιμήσουμε την επιθυμία του.

Είμαστε απίστευτα ευγνώμονες στους ακούραστους γιατρούς που στάθηκαν δίπλα του και στις εκπληκτικές νοσοκόμες που έγιναν οι συγκάτοικοί μας, θυσιάζοντας συχνά τις δικές τους οικογένειες για να είναι μαζί μας"

