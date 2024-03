Ρωσικά ΜΜΕ «πέθαναν» τον βασιλιά Κάρολο

Ρωσικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως ο βασιλιάς Κάρολος πέθανε, βασιζόμενες σε ανώνυμες πηγές και σε μια ψεύτικη ανακοίνωση από το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Μετά από τους ψευδείς ρωσικούς ισχυρισμούς, η βρετανική πρεσβεία στην Ουκρανία προχώρησε σε επίσημη δήλωση επιβεβαιώνοντας ότι ο βασιλιάς Κάρολος Γ' είναι ζωντανός.

'King Charles is NOT dead': Ukraine's British embassy issues furious denial after Russian media shared fake Buckingham Palace statement claiming Monarch 'passed away unexpectedly yesterday afternoon' https://t.co/TMd5YWQ4zB pic.twitter.com/yQLXquXg6A

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 18, 2024