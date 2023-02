Ριάνα στην βρετανική Vogue: «Όλα αλλάζουν όταν αποκτάς παιδί»

Η Rihanna μαζί με τον σύντροφό της, ράπερ A$AP Rocky και τον εννέα μηνών γιο τους φωτογραφήθηκαν για το εξώφυλλο του τεύχους του Μαρτίου της βρετανικής Vogue, στο Μαλιμπού, και μίλησε για τα... προσωπικά της και όχι τα επαγγελματικά της.

«Όλα αλλάζουν όταν αποκτάς μωρό», δήλωσε η παγκόσμια σταρ της μουσικής στη βρετανική Vogue, λίγο πριν γίνει μαμά για δεύτερη φορά.

Μιλώντας για τη ζωή με τον σύντροφό της μετά το μωρό τους, η Ριάνα είπε ότι είναι «οι καλύτεροι φίλοι με ένα μωρό. Πρέπει να είμαστε στην ίδια σελίδα, αλλά αυτό το είχαμε πάντα στη σχέση μας. Όλα αλλάζουν όταν έχει ένα μωρό, αλλά δεν θα έλεγα ότι έχει κάνει κάτι άλλο από το να μας φέρει πιο κοντά».

A new era begins – and for @Rihanna nothing will ever be the same. Fresh from the Super Bowl and that very special announcement, Rihanna is British Vogue’s phenomenal March 2023 cover star – but this is no ordinary cover. This is a family portrait: https://t.co/dYosr4a6Ah pic.twitter.com/xx4h7LisKU

