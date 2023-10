Η Ραχήλ Μακρή μίλησε στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά και αναφέρθηκε στην επιθυμία του Στέφανου Κασσελάκη να υιοθετήσει δύο αγόρια.

«Δεν θα ψήφιζα την υιοθεσία παιδιών από ομόφυλα ζευγάρια», είπε χαρακτηριστικά.

Τι είπε για το ρίαλιτι «I’m a celebrity get me out of here»; «Με τον Τάσο Ξιαρχό ήρθα πιο κοντά, τον αγαπώ πάρα πολύ. Είναι ένα μοναδικό πλάσμα, πολύ δημιουργικό. Θα ήθελα πολύ να τον δω να φτάνει στον τελικό του παιχνιδιού γιατί το αξίζει και γιατί το θέλει και πολύ»

