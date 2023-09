Πέτρος Ιμβριος: «Έχασα τον πατέρα μου τη Δευτέρα και την Παρασκευή έπρεπε να πάω να τραγουδήσω»

Συνέντευξη παραχώρησε στο περιοδικό Λοιπόν ο Πέτρος Ιμβριος στην οποία μίλησε για τις δύσκολες στιγμές που βιώσε ο ίδιος όταν έχασε τον πατέρα του.

«Έχασα τον πατέρα μου τη Δευτέρα και την Παρασκευή έπρεπε να πάω να τραγουδήσω. Ήταν πολύ οδυνηρό… Ξεριζώθηκα, έχασα τον άνθρωπο μου, τις ρίζες μου. Είναι ορφάνια αυτό. Σκέφτηκα όμως ότι ο άνθρωπος που έχασα, θα ήθελε να με ακούσει να τραγουδάω, γιατί πάντα ήταν περήφανος γι’ αυτό που έκανα και που το όνομά του ακούστηκε σε όλη την Ελλάδα. Και τρία χρόνια να έκανα να τραγουδήσω δεν θα άλλαζε κάτι. Ο πατέρας μου είχε φύγει και θα τον αγαπώ μέχρι να πεθάνω. Αφού όμως τυχαίνει να είναι αυτή η δουλειά μου, έπρεπε να συνεχίσω» δήλωσε ο τραγουδιστής.

Σε ερώτηση για το αν ξεπερνιέται ο χαμός του πατέρα του, ο λαϊκός ερμηνευτής απάντησε: «Μπορεί να γίνεται και πιο δύσκολη. Είναι το πρότυπό μας ο πατέρας μας, αλλά νομίζω καμία απώλεια δεν μαλακώνει με τον καιρό. Το βάζεις απλά σε ένα κουτάκι και σκέφτεσαι με αγάπη τα πράγματα που έκανες με τον άνθρωπο αυτό. Δεν υπάρχει μέρα που να μην θυμάμαι τον πατέρα μου και νιώθω ότι είναι μαζί μου ακόμα».

