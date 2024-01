Πέθανε στα 42 του ο ηθοποιός των «X-Men» Adan Canto

Ο αγαπημένος ηθοποιός Adan Canto που έφυγε από τη ζωή στα 42 του χρόνια. Ο Adan Canto που είχε πρωταγωνιστήσει στις ταινίες The Following και X-Men: Days of Future Past.

Μάλιστα, ο ηθοποιός είχε πρωταγωνιστήσει στη σειρά The Cleaning Lady, έχοντας πρωταγωνιστικό ρόλο στις δύο πρώτες σεζόν.

Ήταν για λόγους υγείας που δεν κατάφερε να βρίσκεται και στον τρίτο κύκλο της σειράς του FOX. Σχεδίαζε ωστόσο να επιστρέψει στη σειρά αργότερα

Ο Adan Canto αφήνει πίσω του τη σύζυγό του, καλύτερη φίλη και συνεργάτη Stephanie Ann Canto και τα δυο τους παιδιά, Roman Adler, 3,5 ετών, και Eve Josephine, 1,5 ετών.

Η καριέρα του Adan Canto

Πριν παίξει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο The Cleaning Lady, ο Adan Canto ήταν ηθοποιός και μουσικός στο Μεξικό. Η αναγνώριση ήρθε με τον ρόλο του Paul Torres στη σειρά του 2013 The Following, πριν παίξει στο X-Men: Days of Future Past την επόμενη χρονιά.

Πρωταγωνίστησε επίσης στο Blood & Oil και στο Designated Survivor στο πλευρό του Kiefer Sutherland.

