Παναγιώτα Βλαντή: «Ο Γιώργος Κιμούλης προπηλάκιζε και βασάνιζε ηθοποιούς, είναι λάθος να τον στηρίζουν»

Η Παναγιώτα Βλαντή έδωσε συνέντευξη στην On Time και μίλησε μεταξύ άλλων για το Me Too και τον Γιώργο Κιμούλη και δε δίστασε να εκφράσει την απόψή της.

Σε ό,τι αφορά το κίνημα Me Too, έχεις πει ότι δεν θα ήθελες ο κόσμος να ξεχάσει όσα έχουν συμβεί.

Ναι και το επαναλαμβάνω επειδή ο κόσμος έχει την τάση να ξεχνά, ότι ελπίζω να μην ξεχάσει. Βλέπω όμως ότι ήδη ο Γιώργος Κιμούλης επέστρεψε στο θέατρο. Τον στηρίζουν κι είναι λάθος να στηρίζεται ο Κιμούλης. Δεν αφορά προφανώς το ταλέντο. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα έπρεπε να στηρίζονται τέτοιες συμπεριφορές. Κακοποιούσε μεν λεκτικά, όχι σωματικά, αλλά πρόκειται για κάτι εξίσου βαρύ.

Προπηλάκιζε, βασάνιζε κόσμο στο θέατρο και πριν από τόσα χρόνια γιατί δεν μιλάμε για το παρόν που όλα βγαίνουν στο φως -το διασαφηνίζω για να απαντήσω κιόλας σε όσους υποστηρίζουν «γιατί δεν έφευγε ο οποιοσδήποτε προσβεβλημένος;»-, δε ήταν εύκολο να αποχωρείς από παράσταση. Δεν ήταν απλά τα πράγματα. Στην πορεία το πλήρωνες. Ο Κιμούλης βασάνιζε ηθοποιούς. Η Ευδοκία Ρουμελιώτη έφυγε από παράσταση εξαιτίας του! Μην τα ξεχνάμε αυτά, δεν πρέπει!

Διαβάστε επίσης Καλή Καλό: Εξηγεί γιατί κρατούσε τα οστά του γιου της στο σπίτι της