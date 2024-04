Κένυα: Δεκάδες νεκροί λόγω πλημμυρών (βίντεο)

Tουλάχιστον 42 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις πλημμύρες που σάρωσαν την περιοχή Μάι Μαχιού στην κεντρική Κένυα και η αστυνομία προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών πιθανόν να αυξηθεί γιατί έσπασε ένα φράγμα, μετέδωσε σήμερα (29/4) το τηλεοπτικό δίκτυο Citizen Television.

Νωρίτερα σήμερα (29/4), ο Κενυατικός Ερυθρός Σταυρός ανακοίνωσε ότι μετέφερε αρκετούς ανθρώπους σε υγειονομικές εγκαταστάσεις στο Μάι Μαχιού εξαιτίας των πλημμυρών.

The scenes of flooding in Kenya are heartbreaking. Climate change is not a distant threat; it's here, affecting our lives today. Lives and livelihoods are being lost each day. Urgent action is needed to address this crisis. We need to further localize climate issues and response… pic.twitter.com/JMe5BZOpr8

— Elizabeth Wathuti , O.G.W 🇰🇪 (@lizwathuti) April 29, 2024