Όσκαρ: Τέλος εποχής για το κόκκινο χαλί!

Για πρώτη φορά και μετά από 62 ολόκληρα χρόνια, τα βραβεία Όσκαρ αλλάζουν το κλασσικό "κόκκινο χαλί" τους και πλέον τοποθετείται ένα σαμπανιζέ, δηλαδή λευκό με λίγο χρυσό μέσα.

Οι παραγωγοί δεν έχουν ακόμα εξηγήσει τον λόγο που αποφάσισαν την τεράστια αυτή αλλαγή. Ο παρουσιαστής της βραδιάς Τζίμι Κίμελ έδωσε το «παρών» στα αποκαλυπτήρια και φυσικά σχολιάσε με το γνωστό χιούμορ του.

«Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε ένα χαλί σε χρώμα σαμπάνιας αντί για ένα κόκκινο χαλί, επειδή είμαστε σίγουροι ότι δεν θα χυθεί αίμα» ανέφερε.

No more red carpet at Oscars: Champagne will be the color for this year's ceremony https://t.co/99JNjG4NyA pic.twitter.com/5PnQqW7YGl

— Eyewitness News (@ABC7NY) March 9, 2023