Νάργες - Σαντικάι: Ο γιος τους έγινε έξι μηνών

Μισό χρόνο ζωή συμπλήρωσε ο γιος της της Λάουρας Νάργες και του Χρήστου Σαντικάι και δεν θα μπορούσαν να μην τα γιορτάσουν.

Η ευτυχισμένη μανούλα ανέβασε στο instagram φωτογραφίες από την εντυπωσιακή τούρτα που επέλεξαν για να γιορτάσουν τους 6 μήνες ζωής του μικρού Αλέξανδρου!

«Happy half birthday my baby Alex! Mommy and daddy love you so so much! Η μικρή μας οικογένεια είπε να κόψει μισή τούρτα σήμερα μιας και μας αρέσει να γιορτάζουμε», έγραψε στη λεζάντα.

