Μπρους Γουίλις: «Ήταν σαν μαριονέτα» στα γυρίσματα, «κάποιος του έδινε μια ατάκα και δεν καταλάβαινε τι σήμαινε»

Ο αγαπημένος ηθοποιός του Χόλυγουντ, Μπρους Γουίλις, εδώ και 3 χρόνια έχει διαγνωστεί με γνωστική αφασία και αποφάσισε να αποσυρθεί από την υποκριτική.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται στο φως από τη Daily Mail, διάφοροι σκηνοθέτες και ηθοποιοί που έπαιζαν στις ταινίες του Γουίλις, αναφέρουν πως η άνοια δε του επιτρέπει πια να είναι λειτουργικός ηθοποιός.

Μάλιστα, πηγές αναφέρουν πως σε αρκετά γυρίσματα, ο Γουίλις αναγκάζονταν να δουλέψει έχοντας ακουστικό στο αυτί του, ώστε να έχει κάποιον να του υπαγορεύει τις ατάκες του. Επιπλέον, στα τελευταία χρόνια της καριέρας του, ο μάνατζερ του Γουίλις όριζε πως τα γυρίσματα θα έπρεπε να είχαν διάρκεια 2 ημερών, κατά τις οποίες θα δούλευε μόνο 4 ώρες, καθώς η κατάστασή του ήταν αρκετά σοβαρή.

