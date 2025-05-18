Μουζουράκης: Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση του γιου του

Μπαμπάς για δεύτερη φορά έγινε πριν μερικές ημέρες ο Πάνος Μουζουράκης καθώς η σύντροφός του, Μαριλού, έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο αγοράκι.

Ο τραγουδιστής πόσταρε ένα βίντεο μέσα από το μαιεύτηριο, λίγο πριν επιστρέψει σπίτι με το μωράκι τους.

«Ένα σουρεαλιστικό ευχαριστώ της τελευταίας στιγμής, λίγο πριν πάρουμε το εξιτήριο για την επόμενη πίστα, από την ζεστή αγκαλιά του προσωπικού και των φιλόξενων εγκαταστάσεων του @mitera.gr, για την περιποίηση, την φροντίδα, την αγάπη που με χαμόγελο και απλόχερα προσφέρατε στην οικογένειά μου. #ΜΗΤΈΡΑ







Επίσης ένα shout out για τον άνευ shout out, ήρεμο και ανώδυνο, τοκετό στον γιατρό μας Τζώνη Παναγιώτη και την υπέροχη μαία μας Διονυσία Μπίσκου»,έγραψε.

