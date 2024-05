Μάθιου Πέρι: Οι συμπρωταγωνιστές του από τα «Φιλαράκια» θα βοηθήσουν να βρεθεί ποιος του έδωσε την κεταμίνη

Στις έρευνες που ξεκίνησαν και πάλι οι Αρχές για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι, προτίθενται να βοηθήσουν οι πρώην συμπρωταγωνιστές του ηθοποιού στη σειρά "Τα Φιλαράκια"

Αν και τον Ιανουάριο, ο ιατροδικαστής που εξέτασε το άψυχο σώμα του Μάθιου Πέρι, έκρινε ότι ο ηθοποιός πέθανε από τις οξείες επιδράσεις της κεταμίνης και πως η υπόθεση δεν χρειαζόταν περαιτέρω διερεύνηση, τελικά έπεσε έξω.

Ο φάκελος της υπόθεσης δεν έκλεισε και οι έρευνες συνεχίζονται ακόμα, με τις Αρχές να επιμένουν στο ερώτημα, για το ποιος προμήθευσε τον ηθοποιό με κεταμίνη.



«Όλο το καστ εξακολουθεί να είναι σοκαρισμένο με τον θάνατο του Μάθιου. Η Τζένιφερ και η Κόρτνεϊ ήταν οι πιο κοντινοί του και συναντήθηκαν όλοι μαζί, μετά τον χαμό του. Έχουν κουράσει το μυαλό τους προσπαθώντας να ανακαλέσουν με ποιον μπορεί να είχαν δει τον ηθοποιό το τελευταίο διάστημα, αλλά είναι αδύνατον να καταλάβουμε ποιος μπορεί να τον προμήθευε», ανέφερε η πηγή.

