Μαντόνα: Η απάντηση της παράλυτης θαυμάστριας από την οποία η τραγουδίστρια ζήτησε να σηκωθεί κατά τη διάρκεια συναυλίας

Η Μαντόνα ζήτησε από μια κοπέλα σε αναπηρικό αμαξίδιο να σηκωθεί σε συναυλία της, μη γνωρίζοντας την κατάστασή της. Η κοπέλα αυτή βγήκε και μίλησε για το περιστατικό.

«Κάποιοι άνθρωποι είναι σε αναπηρικά αμαξίδια και μπορούν να σηκωθούν - δεν είχε ιδέα ότι ήμουν παράλυτη», δήλωσε στο ΤΜΖ.

Πρόσθεσε ότι δεν πιστεύει ότι η Μαντόνα ήταν επίτηδες σκληρή κατά τη διάρκεια της συνομιλίας.

Το βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκέντρωσε πάνω από 2 εκατομμύρια φορές - προκάλεσε πολλές αρνητικές αντιδράσεις στο διαδίκτυο.

Δείτε το βίντεο:

Madonna questions fan for sitting down during her show then finds out they’re on a wheelchair:

“Oh okay, politically incorrect, sorry about that. I’m glad you’re here.” pic.twitter.com/oezHxfjrFn

— Pop Crave (@PopCrave) March 9, 2024