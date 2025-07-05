Μαντά για τον πρώην σύζυγό της: «Η τελευταία φράση του πριν φύγει ήταν “τα είπαμε όλα”»

Η Λένα Μαντά παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην εκπομπή Happy Day και αναφέρθηκε στην απώλεια του συζύγου της, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά από προβλήματα που αντιμετώπιζε με την υγεία του.

«Ο Γιώργος ήταν ένας γνήσιος καλός άνθρωπος. Τον έβλεπες και έλεγες “τι άγιος άνθρωπος”. Ήταν ένα μωρό στη ψυχή»

«Εγώ ήξερα ότι θα φύγει από το Πάσχα του 2024, μου το είχε πει ο γιατρός. Ακόμα και αν ξέρεις ότι ο άνθρωπός σου φεύγει, δεν προετοιμάζεσαι για αυτό. Στην αρχή περνάς τη φάση της άρνησης. Όταν περνάς τη φάση της άρνησης αρχίζεις και μετράς τις ημέρες. Δεν κοιμάσαι τα βράδια. Τον τελευταίο χρόνο η ζωή μου ήταν όλη γύρω από τον Γιώργο», συμπλήρωσε η Λένα Μαντά.

«Μια εβδομάδα πριν φύγει καθόμασταν στον καναπέ και με κοίταξε και μου λέει “τα είπαμε όλα;” Και του απάντησα “ναι τα είπαμε όλα”. Αυτή ήταν η τελευταία κουβέντα που είπε λίγο πριν φύγει. Αυτό που μου λείπει από εκείνος είναι τα πειράγματά του. Όταν έφυγε, έστρωσα τη δεύτερη μέρα το κρεβάτι μας και κοιμήθηκα εκεί. Μετά άδειασα τις ντουλάπες του, τα έβγαλα όλα. Μοίρασα όλα του τα πράγματα, δεν υπήρχε κάτι να κρατήσω, είμαι ολόκληρη Γιώργος», κατέληξε η Λένα Μαντά.

Βέφα Αλεξιάδου: Αναμνηστικά και προσωπικά της αντικείμενα πωλήθηκαν σε παζάρι