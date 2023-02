Μάικλ Τζάκσον: Το 50% των δικαιωμάτων της μουσικής του, πωλείται για σχεδόν 900 εκατομμύρια δολάρια

Πρόσωπα που διαχειρίζονται την περιουσία του Μάικλ Τζάκσον, αποφάσισαν να πουλήσουν το 50% από τα δικαιώματα της μουσικής του «βασιλιά της ποπ». Σύμφωνα με πληροφορίες του Variety, η τελική συμφωνία ενδέχεται να αγγίξει τα 900 εκατομμύρια δολάρια.

Όπως επιβεβαίωσαν τρεις πηγές του αμερικανικού μέσου αυτή πρόκειται, να είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που έχει γίνει μέχρι σήμερα, στην αγορά μουσικών καταλόγων.

The Michael Jackson estate is in the process of selling half of its interests in the legendary singer’s music catalog in a deal in the $800 million-$900 million range. https://t.co/7A27FFn334

— Variety (@Variety) February 7, 2023