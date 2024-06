Μάικλ Τζάκσον: Πέθανε με χρέος πάνω από 500 εκατ. δολάρια

Ο Μάικλ Τζάκσον είχε χρέος άνω των 500 εκατομμυρίων δολαρίων όταν πέθανε, το 2009 σύμφωνα με δικαστική κατάθεση, που επικαλείται το NBC News.

Το μεγάλο οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκε ο «βασιλιάς της ποπ», περιγράφεται σε αίτηση που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο της κομητείας του Λος Άντζελες.



