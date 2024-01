Μάικλ Τζάκσον: Ανακοινώθηκε η ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει η ταινία για τη ζωή του

Η επίσημη ημερομηνία που θα κυκλοφορήσει η ταινία για τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον ανακοινώθηκε. Σύμφωνα με το Deadline, η ταινία θα κάνει πρεμιέρα παγκοσμίως στις 18 Απριλίου του 2025, ενώ η παραγωγή θα ξεκινήσει στις 22 Ιανουαρίου. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Αντουάν Φούκουα, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Τζον Λόγκαν.

Σύμφωνα με την περίληψη: «Η ταινία ακολουθεί τον περίπλοκο άνθρωπο που γίνεται ο βασιλιάς της ποπ, από τους θριάμβους στις τραγωδίες, από την ανθρώπινη πλευρά και τους προσωπικούς του αγώνες έως τη δημιουργική του ιδιοφυΐα».

Τον θρύλο της ποπ θα υποδυθεί ο 27χρονος ανιψιός του, Τζαφάρ Τζάκσον. Ο Τζαφάρ τραγουδάει και χορεύει από την ηλικία των 12 ετών, ενώ σε συνέντευξή του ο σκηνοθέτης της ταινίας είπε ότι μοιάζει εκπληκτικά στον Μάικλ Τζάκσον.

«Είναι παράξενο το πόσο μοιάζει με τον Μάικλ. Ακούγεται σαν αυτόν, χορεύει, τραγουδάει. Είναι πραγματικά παράξενο. Ο Γκράχαμ Κινγκ, ο οποίος είναι ένας φανταστικός παραγωγός, τον βρήκε και μου τον σύστησε και έμεινα έκπληκτος», είχε πει ο Φούκουα στο Entertainment Weekly.

The #MichaelJackson biopic releases April 18, 2025

He will be played by his nephew Jaafar Jackson pic.twitter.com/w2BSNYFASm

— Culture Crave 🍿 (@CultureCrave) January 11, 2024