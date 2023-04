Maestro:Στην έκτη θέση του παγκόσμιου Top 10

Το Maestro μπήκε και επίσημα στο παγκόσμιο Top 10 του Netflix καθώς σκαρφάλωσε στην έκτη θέση της λίστας με τις πιο επιτυχημένες μη-αγγλόφωνες σειρές

Όπως θα δείτε και στον πίνακα που δημοσιεύει το Netflix στη σελίδα του, το Maestro in Blue, όπως είναι ο διεθνής τίτλος στην πλατφόρμα, βρίσκεται στο νούμερο έξι της λίστας με 13.260.000 ώρες προβολής κατά τη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας του (20-26 Μαρτίου), από τη δέκατη θέση στην οποία βρέθηκε κατά την πρεμιέρα του με 7.300.000 ώρες προβολής.

To Maestro έχει περάσει σειρές όπως οι: Wrong Side of the Tracks (7), Close to Home: Murder in the Coalfield (8), Invisible City (9), Mr. Queen (10).

