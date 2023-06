Maestro: Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης μας συστήνει το νέο πρόσωπο που θα δούμε στη σειρά

Σε πυρετώδους ρυθμούς κινούνται τα νέα επεισόδια της σειράς του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Maestro». O δημιουργός πόσταρε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram και αποκάλυψε πως ένα γλυκύτατο βρέφος θα είναι το νέο μέλος της σειράς.

«Το νεότερο μέλος στο cast του Maestro έκανε την πρώτη του guest εμφάνιση…New casting member (and the youngest) #baby #scene #newseason #shooting @maestroinblue.tvseries #season2 photo by @amaliakovaiou #shootinginathens », έγραψε ο ίδιος σε ανάρτηση.

Τι πόσταρε:

