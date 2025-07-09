Κωνσταντίνος Αργυρός: Θα γίνει πατέρας για δεύτερη φορά

Έγκυος στο δεύτερο παιδί της είναι η Αλεξάνδρα Νίκα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού διανύει τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης της.

Την είδηση γνώριζαν αρχικά ελάχιστα άτομα από το φιλικό και οικογενειακό τους περιβάλλον, όμως το νέο διέρρευσε στη χθεσινή δεξίωση, που πραγματοποιήθηκε μετά τον γάμο του ζευγαριού.

Μάλιστα, ο γάμος του Κωνσταντίνου Αργυρού με την Αλεξάνδρα Νίκα ήταν προγραμματισμένος για το φθινόπωρο του 2025, όμως το ζευγάρι αποφάσισε να τον επισπεύσει, λόγω της εγκυμοσύνης της 25χρονης.

