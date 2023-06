Κιμ και Κόρτνεϊ Καρντάσιαν: Κόντρα μεταξύ των δύο αδερφών!

Κόντρα φαίνεται ότι υπάρχει ανάμεσα στην Κιμ Καρντάσιαν και την αδερφή της Κόρτνεϊ Καρντάσιαν καθώς μέσα από το ριάλιτι τους αποκαλύφθηκε πως δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους.

Ο λόγος του τσακωμού των δύο αδερφών, ήταν η συνεργασία της Κιμ Καρντάσιαν με την «Dolce & Gabbana» καθώς η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν θεώρησε το συγκεκριμένο γεγονός «προδοσία», καθώς πρόκειται για τον οίκο που επιμελήθηκε το νυφικό της στον γάμο της με τον Τράβις Μπάρκερ στην Ιταλία.

«Μου είπε ότι προσπαθώ να την αντιγράψω, ενώ είναι εκείνη που προσπαθεί πάντα να βρει κάτι για να με κατηγορήσει. Με μισεί. Είναι οκ. Αν κάποιος θέλει να βουτήξει στη μιζέρια και σε χαλάει, τότε τον αφήνεις πίσω και προχωράς. Δεν γίνεται να ζηλεύεις την οικογένειά σου»,ήταν τα λόγια της Κιμ.

Kim Kardashian is feuding with Kourtney Kardashian over Dolce & Gabbana 😬 pic.twitter.com/3RQjzp4xbi

— E! News (@enews) June 15, 2023