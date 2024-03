Κέιτ Μίντλετον: Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ σε μια λιτή δήλωση για την υγεία της

Με μία λιτή ανακοίνωση, ο πρίγκιπας Χάρι και η σύζυγός του Μέγκαν Μαρκλ, έστειλαν τη συμπαράσταση και τις ευχές τους στην πριγκίπισσα της Ουαλίας Κέιτ Μίντλετον, μετά τη σοκαριστική αποκάλυψη ότι πάσχει από καρκίνο καρκίνο.

«Ευχόμαστε υγεία και ανάρρωση για την Kate και την οικογένεια και ελπίζουμε να είναι σε θέση να το κάνουν ιδιωτικά και με ηρεμία», ανέφερε το ζευγάρι σε μια σύντομη δήλωση στο Harper’s Bazaar.

Άγνωστο παραμένει ακόμα αν ο Χάρι θα επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως έκανε μετά τη διάγνωση του καρκίνου του βασιλιά Κάρολου.

Prince Harry and Meghan Markle Speak Out on Kate Middleton's Cancer Diagnosis https://t.co/MpNmIuOYNk

— Harper’s BAZAAR (@harpersbazaarus) March 22, 2024