Κατερίνα Καινούργιου: "Ο πατέρας μου ήθελε να γίνω δικηγόρος, εγώ δήλωσα δημοσιογραφία"
clock 17:00 | 27/06/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Η Κατερίνα Καινιούργιου μέσα από την εκπομπή της αναφέρθηκε στην περίοδο που η ίδια έδωσε πανελλήνιες κι έπρεπε να δηλώσει τη σχολή προτίμησής της.

«Ήμουν πάρα πολύ καλή μαθήτρια και γενικώς ήμουν των θεωρητικών μαθημάτων. Ο πατέρας μου είχε τη μανία να περάσω νομική για να γίνω δικηγόρος, εγώ όμως, δεν ήθελα να γίνω δικηγόρος. Του έλεγα ότι ήθελα να γίνω δημοσιογράφος και μου έλεγε να ξεκινήσω από τη νομική και μετά θα τα κάνω όλα. Τότε συμπληρώναμε τα μηχανογραφικά και εγώ κρυφά από τον πατέρα μου, που έχω πει 100 φορές πόσο αυστηρός είναι, είχε δηλώσει πρώτη σχολή τα ΜΜΕ της Αθήνας. Με τη βαθμολογία που έβγαλα, έπιανα και νομική Κομοτηνής», είπε η παρουσιάστρια.

«Όταν βγήκαν τα αποτελέσματα, ο πατέρας μου έλεγε “η κόρη μου θα γίνει δικηγοράρα”. Έπαιρνε τους φίλους και τους έλεγε ότι πέρασα νομική Κομοτηνής. Σκεφτόμουν πώς θα το πω ότι δεν είχα περάσει σε αυτή τη σχολή. Μετά έγινε ο κακός χαμός. Μου βγήκε σε καλό, αλλά εκείνη τη στιγμή ο πατέρας μου στενοχωρήθηκε»,πρόσθεσε.

