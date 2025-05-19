GOSSIP - LIFESTYLE
Καταγγελία για τον «Eκατομμυριούχο» από τετραπληγικό συγγραφέα
clock 21:00 | 19/05/2025
writer icon newsroom ekriti.gr

Τις τελευταίες ώρες όμως κυκλοφορεί στα social media μία σοβαρή καταγγελία πυ έκανε ο συγγραφέας και τετραπληγικός εκ γενετής, Στρατής Γαλανός, ο οποίος απορρίφθηκε για να συμμετάσχει στον «Εκατομμυριούχο» λόγω του αμαξιδίου.

«Έχετε δει σε άλλα τηλεοπτικά παιχνίδια να παίζουν ΑΜΕΑ; ΟΧΙ!», ήταν χαρακτηριστικά η απάντηση που έλαβε ο Στρατής Γαλανός, όπως έγραψε στην ανάρτησή του. 

Με τη σειρά του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου απάντησε  πως δεν γνώριζε για το περιστατικό.

«Δεν το γνώριζα, αλλά και να το γνώριζα δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι εκείνη την στιγμή. Δεν έμαθα τίποτα για το περιστατικό. Είναι ένα περιστατικό πάρα πολύ στενάχωρο.

Οι προδιαγραφές και όλο αυτό που συμβαίνει μέσα στα στούντιο που δεν μπορούν να βρεθούν κάποιοι άνθρωποι για λόγους ασφαλείας, έτσι όπως κάνει η παραγωγή, είναι πολύ στενάχωρο», ανέφερε ο παρουσιάστης.

Εκατομμυριούχος Γρηγόρης Αρναούτογλου
