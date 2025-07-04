Η Τατιάνα Στεφανίδου επιστρέφει στον ΣΚΑΪ

Στον ΣΚΑΪ επιστρέφει τη νέα τηλεοπτική σεζόν η Τατιάνα Στεφανίδου, όπως ανακοίνωσε και επίσημα το κανάλι, σηματοδοτώντας ένα νέο τηλεοπτικό ξεκίνημα για τη δημοσιογράφο.

Η παρουσιάστρια αναλαμβάνει από τη νέα σεζόν μια καινοτόμα εκπομπή που θα δίνει βήμα σε όλα τα debate της καθημερινής ζωής, αναδεικνύοντας θέματα που απασχολούν τους πολίτες και φέρνοντας στο προσκήνιο ποικίλες κοινωνικές οπτικές.

Στην ανακοίνωση του καναλιού αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Ο Όμιλος ΣΚΑΪ καλωσορίζει την Τατιάνα Στεφανίδου. Η καταξιωμένη δημοσιογράφος, με ευρεία εμπειρία στην τηλεόραση, στα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και με μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό της, επιστρέφει στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ. Τη νέα τηλεοπτική σεζόν, θα παρουσιάζει μια καινοτόμα εκπομπή, που θα ανοίγει τα debate της καθημερινής ζωής. Ο Όμιλος ΣΚΑΪ την υποδέχεται θερμά και της εύχεται καλή επιτυχία».

