Μουρατίδης: Συγκλονίζει για τον θάνατο της αδερφής του από μηνιγγίτιδα

Ο Φάνης Μουρατίδης σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Rainbow Mermaids» στο Youtube αποκάλυψε ότι ήταν μόλις 2,5 χρονών ότι βίωσε τον θάνατο της αδερφής του από μηνιγγίτιδα.

«Νόμιζα ότι ήμουν μεγαλύτερος, αλλά τελικά ήμουν 2,5 χρονών. Είχα τρομερά μεγάλη εικόνα. Θυμάμαι τη μέρα που ξύπνησα και την είδα να έχει το μισό της πρόσωπο μελανιασμένο. Οι γονείς μου δεν καταλάβαιναν τι είναι η μηνιγγίτιδα. Το δεύτερο κομμάτι ήταν ότι τρόμαζαν να έρθουν αντιμέτωποι με το σύστημα. Προφανώς είχε κάνει το εμβόλιο της μηνιγγίτιδας που της γύρισε μπούμερανγκ, που φτιάχτηκε με δεισιδαιμονία ότι ήταν από ένα κρύωμα, γιατί δεν μπορούσε το μυαλό να αποδεχτεί ότι η πολιτεία έκανε το λάθος. Έφυγε, και αυτό ήταν πολύ έντονο», εξομολογήθηκε.

«Θυμάμαι ακόμα και σήμερα, τη μέρα που με γύρισε από το νοσοκομείο, ότι άλλαξε όλο το σπίτι. Ήταν η πρώτη στιγμή που συνειδητοποίησα, επειδή σαν παιδί ζήλευα στην αρχή, ότι αισθάνθηκα ότι “εντάξει, τώρα είμαστε εμείς στο χωριό”. Αλλά μετά από 10-15 μέρες άρχισα να νιώθω τρομακτικά μόνος χωρίς αυτήν. Άρχισε να γίνεται αβάσταχτο χωρίς αυτήν. Προσπαθούσα να βρω τρόπους να την έχω στο χώρο».

Διαβάστε επίσης

