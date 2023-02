Η Μαντόνα απάντησε για το πρησμένο πρόσωπο στα Grammy

Eντονες αντιδράσεις δημιουργήθηκαν από την εμφάνιση της Μαντόνα στα Grammy 2023 καθώς το πρόσωπό της ήταν αρκετά πρησμένο. Η Βασίλισσα της Ποπ αποκάλυψε ότι εκείνη την περίοδο υποβλήθηκε σε πλαστική για αυτό και ήταν πρησμένη.

«Κοιτάξτε πόσο χαριτωμένη είμαι τώρα που έχει υποχωρήσει το πρήξιμο από την επέμβαση», έγραψε χαρακτηριστικά στο twitter και πόσταρε τις σχετικές φωτογραφίες.

Look how cute i am now that swelling from surgery has gone down. Lol 😂 pic.twitter.com/jd8hQyi2Az

