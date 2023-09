I’ m a Celebrity, get me out of here: Κυκλοφόρησε το επίσημο τρέιλερ με τον Γιώργο Λιανό και την Καλομοίρα

Το «I’m a Celebrity, get me out of here» είναι το νέο reality που θα δούμε αυτή τη σεζόν στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ. Tο παιχνίδι θα κάνει πρεμιέρα μέσα στον Οκτώβριο και παρουσιαστής του παιχνιδιού θα είναι ο Γιώργος Λιανός, ενώ σε ρόλο έκπληξη θα δούμε την Καλομοίρα.

Η λίστα με τους παίκτες του «I’m a Celebrity, get me out of here»

Πάνος Καλίδης

Δήμητρα Αλεξανδράκη

Μαρία Καλάβρια

Emilia Vodos

Αγγελική Ηλιάδη

Νίκος Βαμβακούλας

Γιώργος Χειμωνέτος

Νίκος Αναδιώτης

Στέλλα Γεωργιάδου

Σταμάτης Γαρδέλης

Ιωάννα Λίλη

Χριστίνα Κολέτσα

Μπο

Τάσος Ξιαρχό

Μάλιστα, κυκλοφόρησε και το επίσημο τρέιλερ του «I’m a Celebrity, get me out of here», στο οποίο πρωταγωνιστούν φυσικά ο Γιώργος Λιανός και η Καλομοίρα.

