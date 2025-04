Η κόρη του Τομ Χανκς περιγράφει τη ζωή της όταν χώρισαν οι γονείς της

Η κόρη του Τομ Χανκς και της πρώτης του συζύγου Σούζαν Ντίλινγκαμ, E.A., αποκάλυψε συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τα παιδικά της χρόνια και όπως είπε χαρακτηριστικά η ίδια, ήταν γεμάτα «βία» και «στέρηση».

H Ε.Α., συντομογραφία του Ελίζαμπεθ Αν, μίλησε για τα ταραχώδη παιδικά τη χρόνια, στο βιβλίο της με τίτλο «The 10: A Memoir of Family and the Open Road». Πρόκειται για μια περιγραφή του εξάμηνου οδικού ταξιδιού που έκανε το 2019 στον Interstate 10, από το Λος Άντζελες στην Παλάτκα της Φλόριντα, όπου ζούσε η μητέρα της και ακολουθεί την E.A. καθώς προσπαθεί να μάθει περισσότερα για την περίπλοκη και ταραχώδη ζωή της μητέρας της που έχει φύγει από τη ζωή.

«Είμαι ένα παιδί από τον πρώτο (μη διάσημο) γάμο. Οι μόνες αναμνήσεις από τους γονείς μου στο ίδιο μέρος, την ίδια στιγμή, είναι η αποφοίτηση του Κόλιν από το λύκειο και μετά η δική μου αποφοίτηση. Έχω μια φωτογραφία μου που στέκομαι ανάμεσα στους γονείς μου. Σε αυτήν, η καλύτερη περούκα της μητέρας μου είναι ελαφρώς στραβή», έγραψε.

Αλλά, όπως λέει, από την εποχή που ήταν 5 ετών μέχρι τα 14 της, η E.A. ήταν ένα κορίτσι που βίωσε «χρόνια γεμάτα σύγχυση, βία, στέρηση» αλλά και «αγάπη» γράφει στο βιβλίο της. «Ζούσα σε ένα λευκό σπίτι με κολώνες, μια πίσω αυλή με πισίνα και ένα υπνοδωμάτιο με φωτογραφίες αλόγων κολλημένες σε κάθε τοίχο» θυμάται.

Ωστόσο, η ζωή της Ε.Α. γινόταν όλο και πιο σκοτεινή «όσο περνούσαν τα χρόνια». Η πίσω αυλή της οικογένειας «γέμισε τόσο πολύ με σκύλους που δεν μπορούσες να περπατήσεις» και «το σπίτι βρωμούσε καπνό», θυμήθηκε.

«Το ψυγείο ήταν άδειο ή γεμάτο ληγμένα τρόφιμα τις περισσότερες φορές, και η μητέρα μου περνούσε όλο και περισσότερο χρόνο στο μεγάλο κρεβάτι με τον ουρανό, μελετώντας τη Βίβλο», πρόσθεσε.

