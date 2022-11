Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Από ποια ταινία εμπνεύστηκε σκηνές για το Maestro;

Το Maestro του Χριστόφορου Παπακαλιάτη έχει κατακτήσει τους τηλεθεατές. Ωστόσο, δεν ήταν λίγοι εκείνοι που παρατήρησαν ομοιότητες με άλλες σειρές ή ταινίες του εξωτερικού, όπως για παράδειγμα το «Call Me By Your Name».

Πιο συγκεκριμένα, η εκπομπή «[email protected]» επισήμανε πως η αισθητική του «Maestro» και της δραματικής ταινίας του σκηνοθέτη Λούκα Γκουαντανίνο μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό, δείχνοντας όμοιες σκηνές από τα δύο πρότζεκτ.

Δείτε τις ομοιότητες στο παρακάτω βίντεο:

