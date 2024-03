H Κριστίνα Απλγκέιτ συγκλονίζει για τη μάχη της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

H Κριστίνα Απλγκέιτ μίλησε σε podcast για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, κατά τη διάρκεια της μάχης της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

«Έχω 30 βλάβες στον εγκέφαλό μου. Η μεγαλύτερη είναι πίσω από το δεξί μου μάτι, με αποτέλεσμα να πονάει πολύ. Το χέρι μου έχει αρχίσει να γίνεται περίεργο και μετά έχω ένα συναίσθημα κρίσης, μερικές φορές στον εγκέφαλό μου», ανέφερε.

Πρόσθεσε στη συνέχεια: «Είναι χάλια. Τη μισώ αυτή την ασθένεια. Είμαι τόσο θυμωμένη γι' αυτό, δεν μπορείς να το ξεπεράσεις».

Christina Applegate called MS the “worst thing that’s happened” in her “entire life” during her appearance on Dax Shepard’s “Armchair Expert” podcast Monday. https://t.co/WOQkXPNEgp pic.twitter.com/WSNuaie574

— Page Six (@PageSix) March 27, 2024