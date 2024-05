Γιώργος Λάνθιμος: Συνεχίζει τις συνεργασίες με την Έμα Στόουν

Η Έμα Στόουν θα είναι για ακόμα μία φορά πρωταγωνίστρια του Γιώργου Λάνθιμου στο επόμενο έργο του με τίτλο «Bugonia». Στο δράμα θα πρωταγωνιστήσει επίσης ο Τζέσι Πλέμονς, ο οποίος, μαζί με τη Στόουν, εμφανίζεται στο «Kinds of Kindness» του Λάνθιμου. Αυτή η ταινία τριών κεφαλαίων έκανε πρεμιέρα μόλις την Παρασκευή στο φετινό Φεστιβάλ των Καννών.

Το «Bugonia» ακολουθεί δύο νεαρούς με εμμονή στη συνωμοσιολογία, οι οποίοι απαγάγουν την υψηλόβαθμη διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας, πεπεισμένοι ότι είναι εξωγήινη που έχει σκοπό να καταστρέψει τον πλανήτη Γη. Το σενάριο είναι του σεναριογράφου του «Succession» και του «Menu» Γουίλ Τρέισι.

