Γιάννης Τσορτέκης: «Ήθελα απεγνωσμένα να κάνω παιδιά, πάντα ήθελα να γίνω πατέρας»

Ο Γιάννης Τσορτέκης έδωσε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο Instyle και αναφέρθηκε στη βαθιά του επιθυμία από νεαρή ηλικία να αποκτήσει παιδιά.

Παιδιά ήθελες να κάνεις;

Απεγνωσμένα.

Ήξερες ότι ήθελες να κάνεις οικογένεια; Αυτό είναι κάτι που το ξέρει κάποιος; Είναι κάτι που το νιώθει κανείς ή απλά προκύπτει;

Δεν ξέρω να σου πω. Εγώ έβλεπα παιδιά από όταν ήμουν μικρός και τα αγαπούσα. Και μάλλον αυτό έχει να κάνει με την ίδια την οικογένεια μου. Αυτό που έζησα ήταν αυτό που θα ήθελα να συμβεί και σε μένα. Δηλαδή τη δημιουργία και την τέχνη στη ζωή την καταλάβαινα μέσα από τα παιδιά και την οικογένεια. Όσο αγωνιάς για κάτι – γιατί όπως αγωνιών, ας πούμε, για τα παιδιά, αγωνιώ και για τον ρόλο. Δεν μου είναι κάτι διαφορετικό. Δεν είναι τόσο ζωτικό με τον ίδιο τρόπο. Αλλά πάντα ήθελα να γίνω πατέρας.

Διαβάστε επίσης

