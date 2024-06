Έλτον Τζον: Πουλάει μέρος της γκαρνταρόμπας του!

Ο Sir Έλτον Τζον (Elton John), γνωστός κι αγαπητός εκτός από το ταλέντο του στη μουσική και για το ιδιαίτερο στυλ του ντυσίματός του, πουλάει μέρος της τεράστιας γκαρνταρόμπας του στο eBay, για καλό σκοπό.

Η ξεχωριστή συλλογή περιλαμβάνει περίπου 250 ρούχα και αξεσουάρ με το γνωστό εκκεντρικό στυλ του σταρ, ενώ κάποια φέρουν το αρχικό γράμμα του ονόματός του.

Ειδικότερα η συλλογή του Έλτον Τζον αποτελείται από ένα σημαντικό αριθμό πολύχρωμων πουκαμίσων με την υπογραφή του Gianni Versace ανάμεσα σε δημιουργίες των Yohji Yamamoto, Gucci και Richard James.

Rocket Man Resale.

Your new favorite eBay seller is Elton John.

Join us for a wardrobe auction so grand, it needed its own store; and support Elton John AIDS Foundation. pic.twitter.com/tRoLdM7oyi

— eBay UK (@eBay_UK) June 27, 2024