Ελέτσι για Survivor All Star: «Θέλουν να πουλήσουν έρωτα σαν το Power of Love»

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι μίλησε στη Μαρία Κοκολάκη και στην εκπομπή Χαμογέλα και Πάλι και σχολιάσε τα ζευγάρια που συμμετέχουν στο φετινό Survivor All Star.

«Λένε ότι θα μπω αργότερα στο Survivor. Όλοι οι All Star θα παίρνουμε 5.000 ευρώ. Επειδή ξέρω τον Γιώργο Αγγελόπουλο, μιλήσαμε και μου είπε ότι δεν θέλει να πάει γιατί είναι 90% ριάλιτι. Το Survivor All Star θα είναι ένα «βρόμικο» Power of Love. Είναι ένα ριάλιτι έχουν μπει όλα τα ζευγάρια και θα πουλήσουν έρωτα. Θα είναι μέσα στις λάσπες Βρισηίδα – Σπύρος, Μαριαλένα – Σάκης θα είναι άλλο το σκηνικό», είπε η ίδια.

